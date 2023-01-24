畑岡は１０位で変わらず 女子ゴルフ世界ランク
2023年01月24日08時48分
女子ゴルフの最新世界ランキングが２３日付で発表され、畑岡奈紗は前週と同じ１０位だった。山下美夢有の２２位、古江彩佳の２３位、西郷真央の２９位、笹生優花の３３位はいずれも変動がなかった。
１位はリディア・コー（ニュージーランド）。 （時事）
畑岡は１０位で変わらず 女子ゴルフ世界ランク
2023年01月24日08時48分
女子ゴルフの最新世界ランキングが２３日付で発表され、畑岡奈紗は前週と同じ１０位だった。山下美夢有の２２位、古江彩佳の２３位、西郷真央の２９位、笹生優花の３３位はいずれも変動がなかった。
１位はリディア・コー（ニュージーランド）。 （時事）
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