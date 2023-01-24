首相動静（１月２４日）
2023年01月24日19時43分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前９時、公邸発。同１分、官邸着。
午前９時５分から同１０時３２分まで、磯崎仁彦官房副長官。同５４分から同１１時１５分まで、物価・賃金・生活総合対策本部。
午前１１時１８分から同４８分まで、松本剛明総務相、加藤勝信厚生労働相、河野太郎デジタル相、藤井健志官房副長官補、デジタル庁の赤石浩一デジタル審議官、村上敬亮国民向けサービスグループ長、総務省の内藤尚志総務審議官、大村慎一地域力創造審議官、吉川浩民自治行政局長、菊池浩出入国在留管理庁長官、厚労省の大島一博事務次官、伊原和人保険局長。
午前１１時５８分から午後０時２９分まで、山口那津男公明党代表と会食。同５１分、官邸発。同５３分、国会着。同５４分、参院議長応接室へ。同５７分、同室を出て、参院本会議場へ。同１時１分、参院本会議開会。
午後３時５４分、参院本会議散会。参院本会議場を出て、同５６分、国会発。同５８分、官邸着。
午後４時７分から同５４分まで、経済財政諮問会議。同５時２分から同１８分まで、北朝鮮による拉致被害者の地村保志さん、「北朝鮮に拉致された日本人を救う福井の会」顧問の松崎晃治福井県小浜市長らと面会。要望書、署名簿受け取り。松野博一官房長官同席。同２０分から同３６分まで、後藤茂之経済再生担当相、田和宏内閣府事務次官。同３７分から同４４分まで、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。同４５分から同５１分まで、滝沢内閣情報官。
午後６時２９分から同３９分まで、秋葉国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、小野啓一外務審議官。同４０分から同７時まで、秋葉国家安全保障局長、森外務事務次官。同１８分、官邸発。同１９分、公邸着。