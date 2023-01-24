ＮＹ円、１３０円台後半
2023年01月24日07時57分
【ニューヨーク時事】週明け２３日のニューヨーク外国為替市場では、日米金利差拡大観測を背景とした海外市場での円売り・ドル買いの流れが継続し、円相場は１ドル＝１３０円台後半に下落した。午後５時現在は１３０円６１～７１銭と、前週末同時刻比１円０６銭の大幅な円安・ドル高。
ＮＹ円、１３０円台後半
2023年01月24日07時57分
【ニューヨーク時事】週明け２３日のニューヨーク外国為替市場では、日米金利差拡大観測を背景とした海外市場での円売り・ドル買いの流れが継続し、円相場は１ドル＝１３０円台後半に下落した。午後５時現在は１３０円６１～７１銭と、前週末同時刻比１円０６銭の大幅な円安・ドル高。
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