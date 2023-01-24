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２４日の朝刊（都内最終版）☆２

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２４日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年01月24日07時01分

【共通ニュース】
◆コロナ　「５類」月内にも決定　政府方針　移行は５月連休前後か
◆強制不妊　熊本も勝訴　地裁初　原告への賠償　国に命令
◆マンション修繕で固定資産減税へ　築２０年以上対象　来年度税制改正
◆賃上げ　労使協調で一致　トップ会談　春闘スタート
◆米銃乱射　容疑者が自殺　ロス近郊１０人死亡　アジア系７２歳男
◆ウクライナ　大統領「年内の勝利可能」　露侵攻１１カ月　双方　大規模攻撃を準備
◆闇バイトで実行役募集　連続強盗　詐欺組織、主導か　山口、広島の事件も関与▽数人の逮捕状請求へ　中野事件▽帰宅１時間以内　被害者を殺害か　狛江事件
◆旧統一教会に行政指導　養子あっせん　出版物修正を要請　厚労省
【日経】
◆ブラジル・アルゼンチン　共通通貨創設協議へ　両首脳表明(1)
◆船舶保険料８割上げ　ロシア海域向け　ＬＮＧ輸送に影響も(1)
◆賃上げ前倒し表明相次ぐ　ＳＵＭＣＯ、ＡＧＣ、日本生命…　若手・専門人材を確保▽「労働移動」の議論加速　ジョブ型雇用普及、焦点に〔春季交渉２３〕(2)
◆コロナ下の雇用支援縮小　子ども休校で有給　助成対象を限定(2)
◆国債買い支えに１兆円　日銀、銀行に資金貸し出し　金利曲線、ゆがみ続く(3)
◆コンビニＡＴＭ手数料　ＳＢＩ新生銀が無料化　利上げ見据え預金増狙う　市場運用・代替収益カギ(9)（続）

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