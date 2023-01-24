【共通ニュース】

◆コロナ 「５類」月内にも決定 政府方針 移行は５月連休前後か

◆強制不妊 熊本も勝訴 地裁初 原告への賠償 国に命令

◆マンション修繕で固定資産減税へ 築２０年以上対象 来年度税制改正

◆賃上げ 労使協調で一致 トップ会談 春闘スタート

◆米銃乱射 容疑者が自殺 ロス近郊１０人死亡 アジア系７２歳男

◆ウクライナ 大統領「年内の勝利可能」 露侵攻１１カ月 双方 大規模攻撃を準備

◆闇バイトで実行役募集 連続強盗 詐欺組織、主導か 山口、広島の事件も関与▽数人の逮捕状請求へ 中野事件▽帰宅１時間以内 被害者を殺害か 狛江事件

◆旧統一教会に行政指導 養子あっせん 出版物修正を要請 厚労省

【日経】

◆ブラジル・アルゼンチン 共通通貨創設協議へ 両首脳表明(1)

◆船舶保険料８割上げ ロシア海域向け ＬＮＧ輸送に影響も(1)

◆賃上げ前倒し表明相次ぐ ＳＵＭＣＯ、ＡＧＣ、日本生命… 若手・専門人材を確保▽「労働移動」の議論加速 ジョブ型雇用普及、焦点に〔春季交渉２３〕(2)

◆コロナ下の雇用支援縮小 子ども休校で有給 助成対象を限定(2)

◆国債買い支えに１兆円 日銀、銀行に資金貸し出し 金利曲線、ゆがみ続く(3)

◆コンビニＡＴＭ手数料 ＳＢＩ新生銀が無料化 利上げ見据え預金増狙う 市場運用・代替収益カギ(9)（続）