【ニューヨーク時事】週明け２３日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げ減速や停止への期待から、続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前週末終値比２５４．０７ドル高の３万３６２９．５６ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２２３．９８ポイント高の１万１３６４．４１で引けた。