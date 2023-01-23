駒大苫小牧と武修館で決勝 高校アイスホッケー
2023年01月23日21時35分
第７２回全国高校スケート・アイスホッケー選手権第５日は２３日、北海道・釧路アイスアリーナなどでアイスホッケーの準々決勝と準決勝が行われ、連覇を狙う駒大苫小牧と武修館（ともに北海道）が２４日の決勝に進んだ。２年連続で同じ顔合わせ。
準決勝で駒大苫小牧は白樺学園（北海道）を４―２で下し、武修館は埼玉栄（埼玉）に２―１で勝った。
駒大苫小牧と武修館で決勝 高校アイスホッケー
2023年01月23日21時35分
第７２回全国高校スケート・アイスホッケー選手権第５日は２３日、北海道・釧路アイスアリーナなどでアイスホッケーの準々決勝と準決勝が行われ、連覇を狙う駒大苫小牧と武修館（ともに北海道）が２４日の決勝に進んだ。２年連続で同じ顔合わせ。
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