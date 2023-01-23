【ロンドン時事】週明け２３日午前のロンドン外国為替市場では、日銀による大規模金融緩和策の修正観測が後退する中、円売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１３０円台前半に下落した。正午現在は１３０円３０～４０銭と、前週末午後４時比４０銭の円安・ドル高。