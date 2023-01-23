マツダ労働組合は２３日、２０２３年春闘で、基本給を底上げするベースアップ（ベア）と定期昇給を合わせて月１万３０００円の賃上げを求める執行部案を固めた。物価高を踏まえ、前年要求した月７０００円から、６０００円引き上げた。一時金は、前年実績を上回る年５．３カ月分の目標を掲げる。