賃上げ１万３０００円要求へ 前年比６０００円増―マツダ労組
2023年01月23日21時27分
マツダ労働組合は２３日、２０２３年春闘で、基本給を底上げするベースアップ（ベア）と定期昇給を合わせて月１万３０００円の賃上げを求める執行部案を固めた。物価高を踏まえ、前年要求した月７０００円から、６０００円引き上げた。一時金は、前年実績を上回る年５．３カ月分の目標を掲げる。
賃上げ１万３０００円要求へ 前年比６０００円増―マツダ労組
2023年01月23日21時27分
マツダ労働組合は２３日、２０２３年春闘で、基本給を底上げするベースアップ（ベア）と定期昇給を合わせて月１万３０００円の賃上げを求める執行部案を固めた。物価高を踏まえ、前年要求した月７０００円から、６０００円引き上げた。一時金は、前年実績を上回る年５．３カ月分の目標を掲げる。
こんな記事も
経済用語
経済
賃上げ１万３０００円要求へ 前年比６０００円増―マツダ労組(01/23 21:27)
東電ＨＤ、経常損失５０２０億円へ 過去最大の赤字に転落―２３年３月期予想(01/23 20:29)
東電、２９％値上げ申請 電気代、６月から標準２６１１円アップ―対象契約１０００万件(01/23 20:16)
ロシア、漁業協議応じず 北方四島周辺、スケトウダラ漁に影響(01/23 20:14)
そごう千葉店と連携継続を 「発展に不可欠」と依頼文―千葉市長(01/23 19:54)
小売り子会社の追加増資引き受け 財務基盤立て直し支援―東電ＨＤ(01/23 19:13)
ミャンマー事業の売却完了 約２０５億円で―キリンＨＤ(01/23 18:51)
ハウステンボス６％賃上げ(01/23 18:41)
２３年春闘、ベア巡る攻防幕開け 賃上げ実現で労使一致(01/23 18:35)
協議会設置、国交相が判断 ローカル線再編改正案概要(01/23 18:06)
日銀、期間５年の資金供給 １兆円、国債購入促し金利抑制(01/23 17:38)
ホンダ、ＧＳユアサとＥＶ用電池で提携 年内に共同出資会社設立(01/23 17:38)
景気下振れ回避へ「先手」 後藤経財相が経済演説(01/23 17:29)
物価高克服し、経済成長へ 鈴木財務相が財政演説(01/23 17:17)
円相場、１３０円１１～１３銭 ２３日午後５時現在(01/23 17:09)
関電、仮想発電所の新会社設立 日本初、今年４月に(01/23 16:46)
食塩、相次ぎ値上げ 「食卓塩」は１１８円に(01/23 16:32)
空き家活用へ建て替え規制緩和 管理不全物件は税優遇解除―今国会に特措法改正案・政府(01/23 16:05)
２２年の粗鋼生産、２年ぶり減 自動車回復遅れ―日本鉄鋼連盟(01/23 15:46)
３５２円高の２万６９０６円０４銭 ２３日の平均株価(01/23 15:14)
ブラザー、倉庫で太陽光発電 中部電系と契約、年２３０トンのＣＯ２削減(01/23 14:35)
２３年度予算案を国会提出 防衛力強化へ過去最大１１４．４兆円(01/23 13:54)
ダイドーとアサヒ飲料、新会社設立 自販機事業の一体運営で(01/23 12:26)
円相場、１２９円１３～１７銭 ２３日正午現在(01/23 12:09)
政策修正「出口ではない」 緩和策、持続性強化を―昨年１２月会合・日銀(01/23 12:09)
情報不正閲覧「極めて遺憾」 大手電力４社で発覚―西村経産相(01/23 11:46)
２９９円高の２万６８５２円８５銭 ２３日午前の平均株価(01/23 11:39)
西村経産相「５％超の賃上げ期待」 高収益企業に―２３年春闘(01/23 11:20)
円相場、１２９円３８～４０銭 ２３日午前９時現在(01/23 09:07)
「環境に優しい」は本当？ 世界で虚偽表示防止の動き(01/23 07:09)
ビジネスワイヤ
PR TIMES