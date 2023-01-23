ＥＵ、対イラン追加制裁へ 反体制デモの弾圧受け
2023年01月23日20時44分
【ブリュッセル時事】欧州連合（ＥＵ）は２３日、ブリュッセルで外相理事会を開き、反体制デモへの弾圧を続けるイランに対する追加制裁で合意した。ＥＵ議長国のスウェーデンが明らかにした。近く発動される見通し。
ＥＵ、対イラン追加制裁へ 反体制デモの弾圧受け
2023年01月23日20時44分
【ブリュッセル時事】欧州連合（ＥＵ）は２３日、ブリュッセルで外相理事会を開き、反体制デモへの弾圧を続けるイランに対する追加制裁で合意した。ＥＵ議長国のスウェーデンが明らかにした。近く発動される見通し。
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ウォール・ストリート・ジャーナル