東京電力ホールディングス（ＨＤ）は２３日、電気料金の値上げ申請に合わせ、これまで「未定」としていた２０２３年３月期の連結業績予想を公表した。燃料費の高騰が収益を圧迫し、経常損益が過去最大の５０２０億円の赤字（前期実績４４９億円の黒字）に転落すると見込んだ。純損益は３１７０億円の赤字（同５６億円の黒字）に陥る。