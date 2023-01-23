小林 守氏（こばやし・まもる＝元衆院議員）１７日午前４時３４分、肺炎のため栃木県内の病院で死去、７８歳。同県鹿沼市出身。葬場祭は２４日正午から同市鳥居跡町９８３の２の「ＪＡ葬祭センターかみつが」で。喪主は長男哲（てつ）氏。

１９９０年の衆院選旧栃木１区に旧社会党から出馬し初当選。旧民主党に転じ、４期務めた。自治政務次官などを歴任した。