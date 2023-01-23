ウクライナへのドイツ製戦車引き渡し、正式申請 ポーランド
2023年01月23日19時04分
【ベルリン時事】ＤＰＡ通信によると、ポーランドのモラウィエツキ首相は２３日、ドイツ製戦車「レオパルト」について、ウクライナへの引き渡し許可をドイツに正式に申請すると発表した。
ウクライナへのドイツ製戦車引き渡し、正式申請 ポーランド
2023年01月23日19時04分
【ベルリン時事】ＤＰＡ通信によると、ポーランドのモラウィエツキ首相は２３日、ドイツ製戦車「レオパルト」について、ウクライナへの引き渡し許可をドイツに正式に申請すると発表した。
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