Ｈ２Ａ打ち上げ、２６日に延期 情報衛星搭載、天候悪化で―三菱重工
2023年01月23日19時02分
三菱重工業は２３日、政府の情報収集衛星レーダー７号機を搭載したＨ２Ａロケット４６号機の打ち上げを、天候悪化のため２５日午前から２６日午前に延期すると発表した。打ち上げ時間帯は午前１０時４９分２０秒から同５０分２１秒までの間。
Ｈ２Ａ打ち上げ、２６日に延期 情報衛星搭載、天候悪化で―三菱…
2023年01月23日19時02分
三菱重工業は２３日、政府の情報収集衛星レーダー７号機を搭載したＨ２Ａロケット４６号機の打ち上げを、天候悪化のため２５日午前から２６日午前に延期すると発表した。打ち上げ時間帯は午前１０時４９分２０秒から同５０分２１秒までの間。
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