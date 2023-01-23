三菱重工業は２３日、政府の情報収集衛星レーダー７号機を搭載したＨ２Ａロケット４６号機の打ち上げを、天候悪化のため２５日午前から２６日午前に延期すると発表した。打ち上げ時間帯は午前１０時４９分２０秒から同５０分２１秒までの間。