信毎、毎日にジャーナリズム大賞 リニア、旧統一教会巡る報道―新聞労連
2023年01月23日18時45分
新聞労連は２３日、平和・民主主義の発展や言論・報道の自由の確立に貢献した記事などを表彰する「第２７回新聞労連ジャーナリズム大賞」に信濃毎日新聞の「土の声を 『国策民営』リニアの現場から」と、毎日新聞の世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の政界工作など教祖発言録に関する一連の報道を選んだと発表した。
信毎、毎日にジャーナリズム大賞 リニア、旧統一教会巡る報道―…
2023年01月23日18時45分
新聞労連は２３日、平和・民主主義の発展や言論・報道の自由の確立に貢献した記事などを表彰する「第２７回新聞労連ジャーナリズム大賞」に信濃毎日新聞の「土の声を 『国策民営』リニアの現場から」と、毎日新聞の世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の政界工作など教祖発言録に関する一連の報道を選んだと発表した。
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