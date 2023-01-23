長崎県佐世保市のテーマパーク「ハウステンボス」の運営会社は２３日、７月に給与改定を実施し、基本給を底上げするベースアップと定期昇給を合わせて平均６％の賃上げを行うと発表した。対象は関連会社を含めた正社員、契約社員の計約１０００人。生活必需品の値上がりで家計の負担が増しており、処遇改善に踏み切る。