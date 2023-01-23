ＮＡＴＯ事務総長、月末来日 インド太平洋での連携強化へ
2023年01月23日18時30分
【ブリュッセル時事】北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）は２３日、ストルテンベルグ事務総長が３０日～２月１日の日程で訪日し、岸田文雄首相と会談すると発表した。ＮＡＴＯは中国への警戒を高めており、インド太平洋の安全保障を巡り、日本との連携強化を確認する見通しだ。
ＮＡＴＯ事務総長、月末来日 インド太平洋での連携強化へ
2023年01月23日18時30分
【ブリュッセル時事】北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）は２３日、ストルテンベルグ事務総長が３０日～２月１日の日程で訪日し、岸田文雄首相と会談すると発表した。ＮＡＴＯは中国への警戒を高めており、インド太平洋の安全保障を巡り、日本との連携強化を確認する見通しだ。
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