協議会設置、国交相が判断 ローカル線再編改正案概要
2023年01月23日18時06分
国土交通省は２３日、赤字が続くローカル鉄道の再編協議に関する仕組みの創設を盛り込んだ地域公共交通活性化再生法などの改正案の概要を自民党国交部会に提示した。国交相が必要と認める場合に「再構築協議会」を設置すると明記。国の関与を強め、沿線自治体や鉄道事業者の再編協議をスムーズに進めるのが狙いで、２月上旬に改正案を閣議決定し、今国会に提出、成立を目指す。
協議会設置、国交相が判断 ローカル線再編改正案概要
2023年01月23日18時06分
国土交通省は２３日、赤字が続くローカル鉄道の再編協議に関する仕組みの創設を盛り込んだ地域公共交通活性化再生法などの改正案の概要を自民党国交部会に提示した。国交相が必要と認める場合に「再構築協議会」を設置すると明記。国の関与を強め、沿線自治体や鉄道事業者の再編協議をスムーズに進めるのが狙いで、２月上旬に改正案を閣議決定し、今国会に提出、成立を目指す。
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