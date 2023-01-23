ホンダは２３日、ＧＳユアサと電気自動車（ＥＶ）用リチウムイオン電池に関する協業に向け、基本合意を結んだと発表した。両社は年内の共同出資会社設立を目指す。ＥＶ用電池の研究開発や原材料の供給網構築について協議を進める。締結日は２０２２年１２月２８日付。出資比率や生産の計画は未定としている。