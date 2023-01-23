ＮＢＡ試合結果（２２日）
2023年01月23日15時37分
クリッパーズ １１２―９８ マーベリック
ス
ヒ ー ト １００―９６ ペリカンズ
ラプターズ １２５―１１６ ニックス
サンダー １０１―９９ ナゲッツ
サ ン ズ １１２―１１０ グリズリーズ
ネ ッ ツ １２０―１１６ ウォリアーズ
レーカーズ １２１―１１２ トレイルブレ
ーザーズ
（時事）
ＮＢＡ試合結果（２２日）
2023年01月23日15時37分
クリッパーズ １１２―９８ マーベリック
ス
ヒ ー ト １００―９６ ペリカンズ
ラプターズ １２５―１１６ ニックス
サンダー １０１―９９ ナゲッツ
サ ン ズ １１２―１１０ グリズリーズ
ネ ッ ツ １２０―１１６ ウォリアーズ
レーカーズ １２１―１１２ トレイルブレ
ーザーズ
（時事）
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