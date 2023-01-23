３５２円高の２万６９０６円０４銭 ２３日の平均株価
2023年01月23日15時14分
２３日の東京株式市場の日経平均株価は、２万６９０６円０４銭と前週末終値比３５２円５１銭高で終わった。出来高は概算で９億７７００万株。
３５２円高の２万６９０６円０４銭 ２３日の平均株価
2023年01月23日15時14分
２３日の東京株式市場の日経平均株価は、２万６９０６円０４銭と前週末終値比３５２円５１銭高で終わった。出来高は概算で９億７７００万株。
こんな記事も
経済用語
経済
食塩、相次ぎ値上げ 「食卓塩」は１１８円に(01/23 16:32)
東電、２９％値上げ申請 電気代、標準家庭で月２６１１円アップ(01/23 16:08)
空き家活用へ建て替え規制緩和 管理不全物件は税優遇解除―今国会に特措法改正案・政府(01/23 16:05)
ロシア、漁業協議応じず 北方四島周辺、スケトウダラ漁に影響(01/23 15:49)
２２年の粗鋼生産、２年ぶり減 自動車回復遅れ―日本鉄鋼連盟(01/23 15:46)
３５２円高の２万６９０６円０４銭 ２３日の平均株価(01/23 15:14)
ブラザー、倉庫で太陽光発電 中部電系と契約、年２３０トンのＣＯ２削減(01/23 14:35)
２３年度予算案を国会提出 防衛力強化へ過去最大１１４．４兆円(01/23 13:54)
ダイドーとアサヒ飲料、新会社設立 自販機事業の一体運営で(01/23 12:26)
円相場、１２９円１３～１７銭 ２３日正午現在(01/23 12:09)
政策修正「出口ではない」 緩和策、持続性強化を―昨年１２月会合・日銀(01/23 12:09)
情報不正閲覧「極めて遺憾」 大手電力４社で発覚―西村経産相(01/23 11:46)
２９９円高の２万６８５２円８５銭 ２３日午前の平均株価(01/23 11:39)
西村経産相「５％超の賃上げ期待」 高収益企業に―２３年春闘(01/23 11:20)
物価高でベア巡り攻防 経団連と連合トップ会談―２３年春闘、事実上スタート(01/23 11:11)
円相場、１２９円３８～４０銭 ２３日午前９時現在(01/23 09:07)
「環境に優しい」は本当？ 世界で虚偽表示防止の動き(01/23 07:09)
岸田首相、日銀人事来月提示の意向 衆院解散「適切な時期に」(01/22 11:51)
千葉で鳥インフル １４万羽殺処分(01/22 11:21)
行政サービス委託に成果報酬 民間の知恵活用、広がる「ＳＩＢ」(01/22 06:45)
長尺トイレ紙、販売も伸びる ５年で３倍、買い物の悩み解消(01/22 06:42)
抑制策発動、年金生活に影響 財政安定化には寄与、見直し論も(01/21 13:03)
広島で鳥インフル １２万羽殺処分(01/21 10:12)
共同声明１０年、見直し論も 政府・日銀、問われる連携―物価目標実現せず(01/21 07:16)
観光業に歓迎ムード コロナ「５類」、マスクには慎重―産業界(01/21 07:14)
食品「再値上げ組」が主導 光熱費も高騰―２２年消費者物価(01/21 07:12)
物価高、長期化へ 食品・エネルギー主導―企業のコスト転嫁継続(01/21 07:11)
政策修正「正しかった」 物価目標未達を後悔―黒田日銀総裁(01/20 23:46)
仏、出資比率見直し容認 日産・ルノーで書簡―西村経産相(01/20 23:44)
電子商取引ルール、年内妥結へ ＷＴＯ有志が閣僚会合(01/20 22:27)
ビジネスワイヤ
PR TIMES