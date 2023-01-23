ＮＨＬ試合結果（２２日）
2023年01月23日15時01分
デビルズ ２―１ ペンギンズ
キングズ ２―１ ブラックホー
クス
ブルーインズ ４―０ シャークス
ジェッツ ５―３ フライヤーズ
コヨーテス ４―１ ゴールデンナ
イツ
（時事）
ＮＨＬ試合結果（２２日）
2023年01月23日15時01分
デビルズ ２―１ ペンギンズ
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