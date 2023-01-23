ＮＦＬプレーオフ（２２日）
2023年01月23日14時52分
▽ＡＦＣ準決勝（オーチャードパーク）
ベンガルズ ２７ １４―０ １０ ビ ル ズ
（北１位） ３―７ （東１位）
７―３
３―０
▽ＮＦＣ準決勝（サンタクララ）
４９ｅｒｓ １９ ３―０ １２ カウボーイ
６―６ ズ
（西１位） ０―３ （Ｗカード）
１０―３
（時事）
ＮＦＬプレーオフ（２２日）
2023年01月23日14時52分
▽ＡＦＣ準決勝（オーチャードパーク）
ベンガルズ ２７ １４―０ １０ ビ ル ズ
（北１位） ３―７ （東１位）
７―３
３―０
▽ＮＦＣ準決勝（サンタクララ）
４９ｅｒｓ １９ ３―０ １２ カウボーイ
６―６ ズ
（西１位） ０―３ （Ｗカード）
１０―３
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