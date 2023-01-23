ブラザー、倉庫で太陽光発電 中部電系と契約、年２３０トンのＣＯ２削減
2023年01月23日14時35分
ブラザー工業は２３日、名古屋市の倉庫屋上に太陽光発電設備を導入し、この倉庫や本社などに電力を供給する取り組みを始めると発表した。中部電力の電力小売り子会社である中部電力ミライズ（名古屋市）とサービスの導入契約を結んだ。今回の取り組みにより年間約２３０トンの二酸化炭素（ＣＯ２）削減を見込む。
ブラザー、倉庫で太陽光発電 中部電系と契約、年２３０トンのＣ…
2023年01月23日14時35分
ブラザー工業は２３日、名古屋市の倉庫屋上に太陽光発電設備を導入し、この倉庫や本社などに電力を供給する取り組みを始めると発表した。中部電力の電力小売り子会社である中部電力ミライズ（名古屋市）とサービスの導入契約を結んだ。今回の取り組みにより年間約２３０トンの二酸化炭素（ＣＯ２）削減を見込む。
こんな記事も
経済用語
経済
食塩、相次ぎ値上げ 「食卓塩」は１１８円に(01/23 16:32)
東電、２９％値上げ申請 電気代、標準家庭で月２６１１円アップ(01/23 16:08)
空き家活用へ建て替え規制緩和 管理不全物件は税優遇解除―今国会に特措法改正案・政府(01/23 16:05)
ロシア、漁業協議応じず 北方四島周辺、スケトウダラ漁に影響(01/23 15:49)
２２年の粗鋼生産、２年ぶり減 自動車回復遅れ―日本鉄鋼連盟(01/23 15:46)
３５２円高の２万６９０６円０４銭 ２３日の平均株価(01/23 15:14)
ブラザー、倉庫で太陽光発電 中部電系と契約、年２３０トンのＣＯ２削減(01/23 14:35)
２３年度予算案を国会提出 防衛力強化へ過去最大１１４．４兆円(01/23 13:54)
ダイドーとアサヒ飲料、新会社設立 自販機事業の一体運営で(01/23 12:26)
円相場、１２９円１３～１７銭 ２３日正午現在(01/23 12:09)
政策修正「出口ではない」 緩和策、持続性強化を―昨年１２月会合・日銀(01/23 12:09)
情報不正閲覧「極めて遺憾」 大手電力４社で発覚―西村経産相(01/23 11:46)
２９９円高の２万６８５２円８５銭 ２３日午前の平均株価(01/23 11:39)
西村経産相「５％超の賃上げ期待」 高収益企業に―２３年春闘(01/23 11:20)
物価高でベア巡り攻防 経団連と連合トップ会談―２３年春闘、事実上スタート(01/23 11:11)
円相場、１２９円３８～４０銭 ２３日午前９時現在(01/23 09:07)
「環境に優しい」は本当？ 世界で虚偽表示防止の動き(01/23 07:09)
岸田首相、日銀人事来月提示の意向 衆院解散「適切な時期に」(01/22 11:51)
千葉で鳥インフル １４万羽殺処分(01/22 11:21)
行政サービス委託に成果報酬 民間の知恵活用、広がる「ＳＩＢ」(01/22 06:45)
長尺トイレ紙、販売も伸びる ５年で３倍、買い物の悩み解消(01/22 06:42)
抑制策発動、年金生活に影響 財政安定化には寄与、見直し論も(01/21 13:03)
広島で鳥インフル １２万羽殺処分(01/21 10:12)
共同声明１０年、見直し論も 政府・日銀、問われる連携―物価目標実現せず(01/21 07:16)
観光業に歓迎ムード コロナ「５類」、マスクには慎重―産業界(01/21 07:14)
食品「再値上げ組」が主導 光熱費も高騰―２２年消費者物価(01/21 07:12)
物価高、長期化へ 食品・エネルギー主導―企業のコスト転嫁継続(01/21 07:11)
政策修正「正しかった」 物価目標未達を後悔―黒田日銀総裁(01/20 23:46)
仏、出資比率見直し容認 日産・ルノーで書簡―西村経産相(01/20 23:44)
電子商取引ルール、年内妥結へ ＷＴＯ有志が閣僚会合(01/20 22:27)
ビジネスワイヤ
PR TIMES