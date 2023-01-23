ブラザー工業は２３日、名古屋市の倉庫屋上に太陽光発電設備を導入し、この倉庫や本社などに電力を供給する取り組みを始めると発表した。中部電力の電力小売り子会社である中部電力ミライズ（名古屋市）とサービスの導入契約を結んだ。今回の取り組みにより年間約２３０トンの二酸化炭素（ＣＯ２）削減を見込む。