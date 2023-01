アラブ首長国連邦アブダビ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 持続可能性における卓越性を表彰するアラブ首長国連邦(UAE)の先駆的な世界的賞のザーイド・サステナビリティー賞は、2024年度の応募受付を開始すると正式に発表しました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230123005380/ja/

January 16, 2023: Winners of the 2023 Zayed Sustainability Prize stand on stage with global leaders. (Photo: AETOSWire)