ダイドーグループホールディングスは２３日、傘下のダイドードリンコとアサヒ飲料の自動販売機事業を一体的に運営する新会社「ダイナミックベンディングネットワーク」（大阪市北区）を、同日付で設立したと発表した。資本金は５０００万円。出資比率はダイドードリンコが６６．６％、アサヒ飲料が３３．４％で、社長にはダイドードリンコ取締役の笠井勝司氏が就いた。