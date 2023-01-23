古谷一之 公正取引委員会委員長

政府は２３日、公正取引委員会委員長に古谷一之氏を再任するなど９機関２５人の国会同意人事案を衆参両院議院運営委員会理事会に提示した。会計検査院検査官の田中弥生氏、預金保険機構理事長の三井秀範氏も再任させ、国家公安委員会委員には日経ＢＰ会長の野村裕知氏を新たに起用する。今国会で同意される見通し。