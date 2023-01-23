円相場、１２９円３８～４０銭 ２３日午前９時現在
2023年01月23日09時07分
２３日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１２９円３８～４０銭と、前週末（１２８円８９～９０銭）に比べ４９銭の円安・ドル高となった。
円相場、１２９円３８～４０銭 ２３日午前９時現在
2023年01月23日09時07分
２３日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１２９円３８～４０銭と、前週末（１２８円８９～９０銭）に比べ４９銭の円安・ドル高となった。
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