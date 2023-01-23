首相動静（１月２３日）
2023年01月23日22時03分
午前７時５７分、公邸発。
午前８時２分、東京・内幸町の帝国ホテル着。同ホテル内の宴会場「松の間」で菰田正信不動産協会理事長らとの勉強会。
午前９時１分、同ホテル発。
午前９時６分、官邸着。
午前９時１７分から同２４分まで、閣議。
午前１１時１１分、官邸発。
午前１１時１７分、自民党本部着。
午前１１時２０分から同３１分まで、同党両院議員総会。同３５分、同所発。同３９分、国会着。ＡＴＭを利用。
午前１１時５０分、院内大臣室へ。同５７分、同室を出て、同５９分、衆院本会議場へ。午後０時６分、衆院本会議開会。同１０分、衆院本会議休憩。衆院本会議場を出て、同１２分、国会発。同１３分、官邸着。
午後０時３８分、官邸発。同４０分、国会着。同４１分、院内大臣室へ。同５１分、同室を出て、同５２分、参院本会議場へ。同５４分から同５５分まで、山口俊一衆院議院運営委員長。同１時１分から同５分まで、第２１１通常国会開会式。同７分、参院本会議場を出て、同９分、国会発。同１１分、官邸着。
午後１時４０分、官邸発。同４１分、国会着。同４２分、衆院議長室へ。細田博之衆院議長、山口衆院議院運営委員長にあいさつ。松野博一、木原誠二正副官房長官同席。同４３分、同室を出て、衆院副議長応接室へ。海江田万里衆院副議長にあいさつ。松野、木原正副官房長官同席。同４４分、同室を出て、同４７分、参院議長室へ。尾辻秀久参院議長、石井準一参院議院運営委員長にあいさつ。松野、磯崎仁彦正副官房長官同席。同室を出て、同４８分、参院副議長応接室へ。長浜博行参院副議長にあいさつ。松野、磯崎正副官房長官同席。同室を出て、同５０分、衆院議長応接室へ。同２時、同室を出て、衆院本会議場へ。同２分、衆院本会議再開。施政方針演説。
午後３時３５分、衆院本会議散会。衆院本会議場を出て、同４０分、参院議長応接室へ。同４４分、同室を出て、参院本会議場へ。同４６分、参院本会議再開。施政方針演説。
午後５時１９分、参院本会議散会。参院本会議場を出て、同２０分、国会発。
午後５時２６分、自民党本部着。
午後５時２８分から同３９分まで、党役員会。同４３分、同所発。同４６分、官邸着。
午後６時９分から同３０分まで、コールマン経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）事務総長の表敬。
午後６時４９分、官邸発。
午後７時６分、東京・桜丘町のセルリアンタワー東急ホテル着。同ホテル内の宴会場「ボールルーム」で東京広島県人会の懇親会に出席し、あいさつ。
午後７時２２分、同ホテル発。
午後７時３５分、公邸着。
午後１０時現在、公邸。来客なし。