向井政生さん死去（ＴＢＳアナウンサー）
2023年01月22日23時10分
向井 政生さん（むかい・まさお＝ＴＢＳアナウンサー）２１日午前、がんのため東京都内の病院で死去、５９歳。川崎市出身。
８８年に入社し、ニュースやバラエティー番組などで幅広く活動。近年はラジオドラマや「報道特集」のナレーションなどに力を入れていた。１９年１１月に顎下腺（がくかせん）がんが見つかり、手術を受けたことを公表。２２年５、６月ごろから仕事を休んで療養していた。
向井政生さん死去（ＴＢＳアナウンサー）
2023年01月22日23時10分
向井 政生さん（むかい・まさお＝ＴＢＳアナウンサー）２１日午前、がんのため東京都内の病院で死去、５９歳。川崎市出身。
８８年に入社し、ニュースやバラエティー番組などで幅広く活動。近年はラジオドラマや「報道特集」のナレーションなどに力を入れていた。１９年１１月に顎下腺（がくかせん）がんが見つかり、手術を受けたことを公表。２２年５、６月ごろから仕事を休んで療養していた。
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