国内では２２日、新たに６万３８４４人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の日曜日と比べ約４万３０００人減った。重症者は前日比１２人減の６７１人、死者は２４０人確認された。



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東京都では５１１０人の感染を確認。新規感染者は前週の日曜日と比べ約３１００人減った。新たに確認された死者は３１人。都基準による重症者は３７人で、前日から４人減った。