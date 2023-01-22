スピードスケート・ショートトラックの全日本選手権最終日は２２日、長野・帝産アイススケートトレーニングセンターで行われ、女子は菊池純礼（富士急）が１０００メートルを制し、前日の５００メートルと１５００メートルを含め３冠に輝いた。

男子１０００メートルは昨年の北京五輪代表の吉永一貴（トヨタ自動車）が優勝。菊池純と吉永はともに３月にソウルで行われる世界選手権の代表に決まった。