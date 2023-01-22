日本女子は準優勝 冬季ユニバ・アイスホッケー
2023年01月22日14時32分
世界ユニバーシティー冬季大会は２１日、米ニューヨーク州レークプラシッドで行われ、アイスホッケー女子決勝で日本はカナダに０―５で敗れ、準優勝だった。 （時事）
日本女子は準優勝 冬季ユニバ・アイスホッケー
2023年01月22日14時32分
世界ユニバーシティー冬季大会は２１日、米ニューヨーク州レークプラシッドで行われ、アイスホッケー女子決勝で日本はカナダに０―５で敗れ、準優勝だった。 （時事）
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