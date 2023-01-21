史上３組目の兄弟同時三役、新小結の若元春と弟の関脇若隆景がそろって給金を直した。兄が玉鷲の馬力に屈することなく押し出せば、関脇６場所目の若隆景は強烈なおっつけを生かして持ち味を発揮し、元大関の正代を押し倒した。

大関を目指す弟は「我慢して取れた」と振り返り、１４日目での勝ち越しに表情を変えなかった。対照的に若元春は「うれしいこと。気の利いたことは言えないが、よかった」としみじみと話した。