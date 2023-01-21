芝野名人勝ち１勝１敗に 囲碁・棋聖戦
2023年01月21日19時48分
囲碁の一力遼棋聖（２５）に芝野虎丸名人（２３）が挑戦する第４７期棋聖戦７番勝負の第２局が２０、２１の両日、神奈川県箱根町で打たれ、芝野名人が２１０手で白番中押し勝ちし、１勝１敗とした。第３局は２月３、４日に長崎県西海市で打たれる。
芝野名人勝ち１勝１敗に 囲碁・棋聖戦
2023年01月21日19時48分
囲碁の一力遼棋聖（２５）に芝野虎丸名人（２３）が挑戦する第４７期棋聖戦７番勝負の第２局が２０、２１の両日、神奈川県箱根町で打たれ、芝野名人が２１０手で白番中押し勝ちし、１勝１敗とした。第３局は２月３、４日に長崎県西海市で打たれる。
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