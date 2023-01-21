東 西

貴健斗―塚 原

玉正鳳―照 強

狼 雅―豪ノ山

島津海―栃武蔵

白鷹山―大翔鵬

美ノ海―対馬洋

魁 勝―荒篤山

金峰山―湘南海

英乃海―炎 鵬

東白龍―志摩海

北の若―欧勝馬

北青鵬―朝乃山

千代国―武将山

天空海―千代栄