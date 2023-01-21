大相撲初場所・十両取組表（千秋楽）
2023年01月21日19時25分
東 西
貴健斗―塚 原
玉正鳳―照 強
狼 雅―豪ノ山
島津海―栃武蔵
白鷹山―大翔鵬
美ノ海―対馬洋
魁 勝―荒篤山
金峰山―湘南海
英乃海―炎 鵬
東白龍―志摩海
北の若―欧勝馬
北青鵬―朝乃山
千代国―武将山
天空海―千代栄
大相撲初場所・十両取組表（千秋楽）
2023年01月21日19時25分
東 西
貴健斗―塚 原
玉正鳳―照 強
狼 雅―豪ノ山
島津海―栃武蔵
白鷹山―大翔鵬
美ノ海―対馬洋
魁 勝―荒篤山
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東白龍―志摩海
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