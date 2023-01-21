国内では２１日、新たに７万９０３３人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の土曜日と比べ約５万３０００人減った。重症者は前日比１０人増の６８３人、死者は３１９人確認された。

東京都では６６０７人の感染を確認。新規感染者は前週の土曜日と比べ４１２０人減った。新たに確認された死者は３３人。都基準による重症者は４１人で、前日から２人減った。