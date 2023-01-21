上海市、初のマイナス成長 ０．２％減、都市封鎖響く―２２年
2023年01月21日17時06分
【上海時事】上海市統計局は２１日までに、２０２２年の同市の実質経済成長率が前年比マイナス０．２％だったと発表した。中国最大の経済都市である上海市がマイナス成長となるのは現行基準で統計を取り始めた１９７８年以来初めて。新型コロナウイルス感染拡大を受け、３月末から２カ月間にわたり実施したロックダウン（都市封鎖）など、厳しい防疫措置が大きな打撃となった。
上海市、初のマイナス成長 ０．２％減、都市封鎖響く…
2023年01月21日17時06分
【上海時事】上海市統計局は２１日までに、２０２２年の同市の実質経済成長率が前年比マイナス０．２％だったと発表した。中国最大の経済都市である上海市がマイナス成長となるのは現行基準で統計を取り始めた１９７８年以来初めて。新型コロナウイルス感染拡大を受け、３月末から２カ月間にわたり実施したロックダウン（都市封鎖）など、厳しい防疫措置が大きな打撃となった。
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