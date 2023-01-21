広島で鳥インフル １２万羽殺処分
2023年01月21日10時12分
広島県は２１日、世羅町の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。飼育されている約１２．８万羽は殺処分する。県内で発生した鳥インフルは今季６例目。
県によると、２０日に養鶏場から「死んでいる鶏が増えている」と通報があり、簡易検査で陽性を確認。その後の遺伝子検査で感染が判明した。
広島で鳥インフル １２万羽殺処分
2023年01月21日10時12分
広島県は２１日、世羅町の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。飼育されている約１２．８万羽は殺処分する。県内で発生した鳥インフルは今季６例目。
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