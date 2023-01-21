ホンダ、ブラジルにシビック「ｅ：ＨＥＶ」投入 タイから輸入
2023年01月21日08時14分
【サンパウロ時事】ホンダのブラジル法人は２０日、乗用車「シビック」の「ｅ：ＨＥＶ」ハイブリッドモデルをタイから輸入すると発表した。価格は２４万４９００レアル（約６１０万円）から。
ホンダ、ブラジルにシビック「ｅ：ＨＥＶ」投入 タイから輸入
2023年01月21日08時14分
【サンパウロ時事】ホンダのブラジル法人は２０日、乗用車「シビック」の「ｅ：ＨＥＶ」ハイブリッドモデルをタイから輸入すると発表した。価格は２４万４９００レアル（約６１０万円）から。
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