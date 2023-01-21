アルゼンチン日産、「フロンティア」をコロンビアに輸出
2023年01月21日08時14分
【サンパウロ時事】日産自動車のアルゼンチン法人は２０日、コルドバ州サンタイサベルで生産しているピックアップトラック「フロンティア」のコロンビアへの輸出を開始したと発表した。
同社によると、輸出に対応するためにサンタイサベル工場の生産シフトを二つに増強。これにより５５０人の新規雇用が生まれる。今後はチリへの輸出も予定されているという。
アルゼンチン日産、「フロンティア」をコロンビアに輸出
2023年01月21日08時14分
【サンパウロ時事】日産自動車のアルゼンチン法人は２０日、コルドバ州サンタイサベルで生産しているピックアップトラック「フロンティア」のコロンビアへの輸出を開始したと発表した。
同社によると、輸出に対応するためにサンタイサベル工場の生産シフトを二つに増強。これにより５５０人の新規雇用が生まれる。今後はチリへの輸出も予定されているという。
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ウォール・ストリート・ジャーナル