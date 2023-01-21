首相動静（１月２１日）
2023年01月21日22時09分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前中は来客なく、公邸で過ごす。
午後２時４９分、公邸発。
午後３時３分、東京・鍛冶町の「ヘア モード キクチ神田日銀通り店」着。散髪。
午後４時４６分、同所発。
午後５時、公邸着。
午後１０時現在、公邸。来客なし。
首相動静（１月２１日）
2023年01月21日22時09分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前中は来客なく、公邸で過ごす。
午後２時４９分、公邸発。
午後３時３分、東京・鍛冶町の「ヘア モード キクチ神田日銀通り店」着。散髪。
午後４時４６分、同所発。
午後５時、公邸着。
午後１０時現在、公邸。来客なし。
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