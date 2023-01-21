午前８時現在、公邸。朝の来客なし。

午前中は来客なく、公邸で過ごす。

午後２時４９分、公邸発。

午後３時３分、東京・鍛冶町の「ヘア モード キクチ神田日銀通り店」着。散髪。

午後４時４６分、同所発。

午後５時、公邸着。

午後１０時現在、公邸。来客なし。