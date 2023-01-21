【ニューヨーク時事】週末２０日のニューヨーク外国為替市場では、日米金利差拡大観測を背景に円売り・ドル買いが進み、円相場は１ドル＝１２９円台後半に下落した。午後５時現在は１２９円５５～６５銭と、前日同時刻比１円１９銭の大幅な円安・ドル高。