２１年末の国富、３８５８兆円 ６年連続増加、過去最高に
2023年01月20日21時26分
内閣府が２０日発表した国民経済計算年次推計によると、土地や現預金、株式など国全体の資産から借入金などの負債を差し引いた２０２１年末の正味資産（国富）は前年末比４．７％増の３８５８兆７０００億円と６年連続で増加した。住宅やオフィスビルなど建築物の評価額が高騰したことなどが影響し、比較可能な１９９４年以降で最高となった。
２１年末の国富、３８５８兆円 ６年連続増加、過去最高に
2023年01月20日21時26分
内閣府が２０日発表した国民経済計算年次推計によると、土地や現預金、株式など国全体の資産から借入金などの負債を差し引いた２０２１年末の正味資産（国富）は前年末比４．７％増の３８５８兆７０００億円と６年連続で増加した。住宅やオフィスビルなど建築物の評価額が高騰したことなどが影響し、比較可能な１９９４年以降で最高となった。
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