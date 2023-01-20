特定秘密漏えいで初勧告 衆院審査会が浜田防衛相に
2023年01月20日20時53分
衆院情報監視審査会は２０日、海上自衛隊で発生した特定秘密漏えいを受け、防衛省の情報保全体制を改善するよう浜田靖一防衛相に勧告した。勧告は国会法に基づく措置で、同審査会設置後初めて。
特定秘密漏えいで初勧告 衆院審査会が浜田防衛相に
2023年01月20日20時53分
衆院情報監視審査会は２０日、海上自衛隊で発生した特定秘密漏えいを受け、防衛省の情報保全体制を改善するよう浜田靖一防衛相に勧告した。勧告は国会法に基づく措置で、同審査会設置後初めて。
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