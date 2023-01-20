日本商工会議所の小林健会頭は２０日の記者会見で、中小企業が持続的な賃上げの原資を確保するために「取引価格の適正化が何よりも大事だ」と述べ、価格転嫁を進める必要性を訴えた。消費者物価の記録的な上昇により、個人消費が冷え込む恐れがあると懸念を示した上で、「消費を刺激する一番大きな部分は賃上げだ」と強調した。