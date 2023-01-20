厚生労働省は２０日、定点医療機関から１５日までの１週間に報告されたインフルエンザ患者数が全国で１機関当たり７．３７人だったと発表した。全都道府県で流行入りの目安となる１人を上回った。７府県では４週間以内に大流行が起きる可能性を示す注意報レベルの１０人を超え、沖縄では大流行の発生が疑われる警報の水準（３０人）に達した。