電子商取引ルール、年内妥結へ ＷＴＯ有志が閣僚会合
2023年01月20日18時56分
世界貿易機関（ＷＴＯ）加盟の有志国・地域は２０日、電子商取引のルール作りを議論する閣僚会合をスイス東部ダボスで開催した。共同議長を務める日本とオーストラリア、シンガポールは会合後に閣僚声明を公表し、年末までに実質的に妥結する方針を明記。国境を越えるデータ流通の促進など残る分野の交渉を加速させる。
電子商取引ルール、年内妥結へ ＷＴＯ有志が閣僚会合
2023年01月20日18時56分
世界貿易機関（ＷＴＯ）加盟の有志国・地域は２０日、電子商取引のルール作りを議論する閣僚会合をスイス東部ダボスで開催した。共同議長を務める日本とオーストラリア、シンガポールは会合後に閣僚声明を公表し、年末までに実質的に妥結する方針を明記。国境を越えるデータ流通の促進など残る分野の交渉を加速させる。
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