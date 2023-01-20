大相撲初場所・十両取組表（１４日目）
2023年01月20日18時27分
西 東
千代栄―狼 雅
白鷹山―志摩海
北の若―対馬洋
朝乃山―千代国
魁 勝―美ノ海
荒篤山―貴健斗
大翔鵬―東白龍
炎 鵬―湘南海
欧勝馬―島津海
豪ノ山―北青鵬
大奄美―栃武蔵
照 強―天空海
武将山―英乃海
大相撲初場所・十両取組表（１４日目）
2023年01月20日18時27分
西 東
千代栄―狼 雅
白鷹山―志摩海
北の若―対馬洋
朝乃山―千代国
魁 勝―美ノ海
荒篤山―貴健斗
大翔鵬―東白龍
炎 鵬―湘南海
欧勝馬―島津海
豪ノ山―北青鵬
大奄美―栃武蔵
照 強―天空海
武将山―英乃海
こんな記事も
スポーツ総合
支度部屋 大相撲初場所(01/20 19:24)
小林陵が今季初Ｖ ５０歳葛西、予選通過ならず―Ｗ杯ジャンプ男子(01/20 19:08)
本多、２００バタ制す 競泳北島カップ(01/20 18:57)
西岡、節目の勝利 日本選手３人目の快挙―全豪テニス(01/20 18:55)
貴景勝、トップに並ぶ 大相撲初場所１３日目(01/20 18:41)
大相撲初場所・十両取組表（１４日目）(01/20 18:27)
大相撲初場所・幕内取組（１４日目）(01/20 18:27)
大相撲初場所・十両星取表（１３日目）(01/20 18:22)
大相撲初場所・幕内星取表（１３日目）(01/20 18:21)
大相撲初場所・幕内勝負結果 （１３日目）(01/20 18:21)
優勝争い上位力士 大相撲初場所(01/20 18:13)
落合、新十両に大前進 大相撲初場所(01/20 18:03)
日本水連に審理を要請 ２１年水球決勝の扱い―スポーツ仲裁機構(01/20 18:02)
張本、５年ぶりＶなるか 女子は伊藤が中心―全日本卓球(01/20 18:01)
開幕戦は午後７時開始 ５月に３０周年記念試合―Ｊリーグ(01/20 17:40)
春巡業は計１５日 大相撲(01/20 17:38)
落合が幕下優勝 大相撲初場所(01/20 17:33)
中村奨、全試合出場に意欲 プロ野球・ロッテ(01/20 17:28)
矢沢ら１軍スタート プロ野球・日本ハム(01/20 17:06)
渡辺は１得点 ＮＢＡ(01/20 17:01)
東海大菅生監督、謹慎４カ月 １年生部員の尻蹴る―学生野球協会(01/20 17:01)
マリー、５時間超の激闘 全豪テニス(01/20 16:37)
西岡、初の四大大会１６強 全豪テニス(01/20 16:33)
長野、兵庫など軸に展開か ２２日、都道府県男子駅伝(01/20 16:30)
ＮＨＬ試合結果（１９日）(01/20 16:23)
ＮＢＡ試合結果（１９日）(01/20 16:23)
プロゴルファーの金井清一さん死去(01/20 16:21)
右腕ペルドモを獲得 プロ野球・ロッテ(01/20 15:53)
阿部「プロ１年目のよう」 プロ野球・楽天(01/20 15:50)
大相撲初場所・十両勝負結果 （１３日目）(01/20 15:49)