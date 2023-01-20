西 東

千代栄―狼 雅

白鷹山―志摩海

北の若―対馬洋

朝乃山―千代国

魁 勝―美ノ海

荒篤山―貴健斗

大翔鵬―東白龍

炎 鵬―湘南海

欧勝馬―島津海

豪ノ山―北青鵬

大奄美―栃武蔵

照 強―天空海

武将山―英乃海