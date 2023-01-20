円、１２９円台前半 ロンドン外為
2023年01月20日18時20分
【ロンドン時事】週末２０日朝のロンドン外国為替市場では、持ち高調整の円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１２９円台前半に下落した。午前９時現在は１２９円２０～３０銭と、前日午後４時比８０銭の円安・ドル高。
円、１２９円台前半 ロンドン外為
2023年01月20日18時20分
【ロンドン時事】週末２０日朝のロンドン外国為替市場では、持ち高調整の円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１２９円台前半に下落した。午前９時現在は１２９円２０～３０銭と、前日午後４時比８０銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル