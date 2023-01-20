優勝争い上位力士 大相撲初場所
2023年01月20日18時13分
▽幕内３敗 貴景勝、阿武咲、琴勝峰
▽同４敗 霧馬山、大栄翔、東龍
▽十両１敗 朝乃山
優勝争い上位力士 大相撲初場所
2023年01月20日18時13分
▽幕内３敗 貴景勝、阿武咲、琴勝峰
▽同４敗 霧馬山、大栄翔、東龍
▽十両１敗 朝乃山
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